В Офисе президента показали, как освобожденные украинцы летели домой

В Офисе президента поделились фоторепортажем из самолета, на котором украинские моряки и узники Кремля возвращались домой из длительного плена в России.

Эмоциональные снимки опубликованы на сайте главы государства.

Столько слез радости аэропорт Борисполь еще не видел за всю свою историю. Однако перед встречей с родственниками пленные преодолели путь из Москвы в Киев, всех 35 человек транспортировали на одном спецборте.

По снимкам из салона самолета видно, что настроение у всех освобожденных разное. Некоторые радуются возвращению и общаются между собой. Например, очевидны увлеченные разговоры Александра Кольченко и Павла Гриба. Однако большинство заключенных летели угрюмыми. Например, поникшим выглядит Олег Сенцов, освобождения которого весь мир и его близкие ждали долгих пять лет.

После приземления в аэропорту Борисполь узников Кремля встретили родные, близкие, официальные лица, журналисты и президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленным между российской и украинской сторонами.

Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными 2019 между Россией и Украиной. С российской и украинской территории одновременно вылетели самолеты с пленными. РФ, в частности, передала Киеву захваченных в плен моряков и режиссера Олега Сенцова.