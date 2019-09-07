Во время прилета пленных Путин любовался Кабаевой и гимнастками

Когда Зеленский встречал пленных, Путин любовался гимнастками / Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.

Как сообщает ТАСС, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава Кремля приехал во Дворец художественной гимнастики в спорткомплексе Лужники.

Путину показали фрагменты программ чемпионок Галимы Шугуровой, Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой, а также выступления членов российской сборной по художественной гимнастике.

По словам очевидцев, президент РФ не скрывал восторга и номера спортсменок ему очень понравились.

"Будем следить за вами", — сказал он.

Также главе государства в Лужниках показали аллею славы выдающихся российских гимнасток. Среди них, в частности, была и Алина Кабаева.

Путину показали во дворце художественной гимнастики в Лужниках аллею славы гимнасток, среди них - самые знаменитые ученицы Ирины Винер pic.twitter.com/njYPbdMHgS — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 7, 2019

Как ранее сообщалось, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленным между российской и украинской сторонами.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными 2019 между Россией и Украиной. С российской и украинской территории одновременно вылетели самолеты с пленными. РФ, в частности, передала Киеву захваченных в плен моряков и режиссера Олега Сенцова.