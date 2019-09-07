У Путина отреагировали на обмен пленными с Украиной

Российские власти приветствуют обмен пленным 2019 между РФ и Украиной, сказал Дмитрий Песков / REUTERS

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленным между российской и украинской сторонами.

Российские власти рады, что домой вернулись граждане РФ, рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

Песков сообщил, что позже будут обнародованы списки россиян, которые участвовали в обмене.

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - заявил пресс-секретарь.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными 2019 между Россией и Украиной. С российской и украинской территории одновременно вылетели самолеты с пленными. РФ, в частности, передала Киеву захваченных в плен моряков и режиссера Олега Сенцова.