Обмен пленными 2019: Порошенко "примазался" к успеху

Петр Порошенко "примазался" к успеху относительно обмена пленными / Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал успешный обмен пленными 2019 между нашей страной и Россией - отметил, что причастен к освобождению тысяч украинцев.

Завоеванное еще весной (при старой власти – Ред.) решение Международного морского трибунала приперло российского лидера Владимира Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев - пленных моряков, говорится в Telegram-канале Порошенко.

Бывший украинский лидер отметил, что освобождение украинцев, которые были узниками Кремля, является большим и радостным событием для каждого нашего соотечественника.

"Как пятый президент Украины, причастный к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене…", - отметил экс-глава государства.Читайте также"ПАПа окончательно свихнулся": эксперт потроллил "эпическую" обложку Порошенко в Facebook

/ Скриншот с Telegram-канала Петро Порошенко

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными 2019. С российской территории на Родину, в частности, вернулись 24 пленных моряка и режиссер Олег Сенцов.