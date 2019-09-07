Снять блокаду с "ЛДНР" и выплатить пенсии: в РФ озвучили требования после обмена пленными

МИД РФ уже определился с условиями / фото: ntv.ru

В МИД РФ после обмена заключенными сделали заявление, что Украина теперь должна решить "накопившиеся проблемы на Юго-Востоке Украины".

В комментарии Департамента информации и печати страны-агрессора по поводу обмена украинскими заложниками и участниками российской агрессии против Украины между двумя странами сказано, что Киеву следует предпринять ряд действий для стабилизации отношений с оккупированными территориями.

"Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий", — сказано в заявлении.