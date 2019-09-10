У Путина ответили на вопрос о сроках нового обмена пленными с Украиной

Дмитрий Песков / Reuters

На сегодня пока рано говорить о сроках нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что этот процесс нужно продолжать и напомнил, что недавнему обмену предшествовала скрупулезная подготовительная работа, а сам процесс соответствует минским договоренностям.

"Вместе с этим не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулёзная. Поэтому пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно", — цитирует Пескова tass.ru.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных украинцев, находящихся на территории России и в аннексированном Крыму.