Шанс восстановить отношения: Путин захотел продолжить общение с Зеленским

Владимир Путин договорился с Владимиром Зеленским о дальнейших контактах / VistaNews

В Кремле подтвердили информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину после долгожданного обмена пленными и они поговорили на разные темы.

По информации, лидеры двух стран начали разговор с обсуждения окончания обмена удерживаемых между странами лиц. Президенты дали свою оценку случившемуся.

При этом в Кремле подчеркнули, что Путин и Зеленский сочли обмен шансом для восстановления отношений двух стран.

Кроме того, президенты России и Украины обсудили ситуацию на Донбассе и пришли к единому мнению, что важно соблюдать режим прекращения огня.

Также обсуждалась организация саммита "нормандской четверки". Путин высказался о необходимости продолжить подготовку к саммиту, который, по его мнению, может стать результативным.

"Условлено о дальнейших контактах", — заключили в Кремле.

Читайте такжеОбмен пленными: Макрон надеется на возобновление диалога между Украиной и РФНапомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский после обмена заключенными между Украиной и Россией 7 сентября позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате", - сообщил Офис президента в Facebook.

Также ранее специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду на то, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

"Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией! Надеюсь, это даст толчок к дальнейшему обмену удерживаемыми лицами, обновленному прекращению огня и прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений", - написал он в Twitter.