Обмен пленными c Россией: Зеленский рассказал о новом этапе

Готовятся списки для нового обмена пленными с РФ, сообщил Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что идет подготовка к новому этапу обмену пленными с Российской Федерацией - украинская сторона готовит списки.

Обмен пленными будет обсуждаться во время трехсторонних переговоров в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ ) и в рамках "нормандского процесса", рассказал украинский лидер на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что власти нашей страны ждут следующего этапа обмена пленными.

"Возвращение пленных. Сейчас мы говорим о втором этапе после наших политзаключенных, наших ребят-моряков. Откровенно скажу, сейчас мы готовим списки…", - сказал Зеленский.

Читайте также"Переговоры ведутся": Денисова рассказала о втором этапе обмена пленными Напомним, между украинской и российской стороной 7 сентября прошел обмен пленными 2019 в формате "35 на 35". В Украину из России вернулись 24 моряка, которых россияне захватили в плен в Керченском проливе, а также режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.