У Путина отреагировали на приглашение Зеленского на переговоры в новом формате

Спикер Владимира Путина прокомментировал приглашение Владимира Зеленского на переговоры в новом формате / Reuters

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти рассмотрят приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в абсолютно новом формате — Украина, РФ, США, Германия, Франция и Британия.

Властям России нужно понять, есть ли у встречи в новом формате перспективы, приводит слова спикера ТАСС.

Спикер подчеркнул, что Штаты — не участник нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция) относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

"США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", — заявил Песков.

Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone, название — проекта Надо поговорить. Власти Украины, ряд активистов и политиков выступили против проведения телемоста.

Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и РФ новой провокацией, цель которой — снова разделить украинцев и предложил Владимиру Путину принять участие во встрече в Минске в новом формате. Потом Newsone отменил телемост.