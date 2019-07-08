У Путина отреагировали на приглашение Зеленского на переговоры в новом формате

Российским властям нужно понять, есть ли перспективы у встречи в новом формате, сообщил спикер главы РФ.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти рассмотрят приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в абсолютно новом формате — Украина, РФ, США, Германия, Франция и Британия.
Властям России нужно понять, есть ли у встречи в новом формате перспективы, приводит слова спикера ТАСС.
Спикер подчеркнул, что Штаты — не участник нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция) относительно урегулирования ситуации на Донбассе.
"США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", — заявил Песков.
Напомним, российский одиозный ведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между российским пропагандистским телеканалом Россия 24 и украинским каналом Newsone, название — проекта Надо поговорить. Власти Украины, ряд активистов и политиков выступили против проведения телемоста.
Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост между Украиной и РФ новой провокацией, цель которой — снова разделить украинцев и предложил Владимиру Путину принять участие во встрече в Минске в новом формате. Потом Newsone отменил телемост.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.