Надо поговорить: на канале NewsOne приняли решение о судьбе скандального телемоста

8 июля 2019, 13:15

На канале NewsOne заявили о том, что журналисты начали получать прямые угрозы.

телемост Надо поговорить
Телемост Надо поговорить отменен

Телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией.

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака", - говорится в сообщении, размещенном на сайте канала.

В сообщении утверждается, что журналисты телеканала начали получать прямые угрозы физической расправы.

"Вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи? Поэтому телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона Надо поговорить", - добавили на канале NewsOne.

Читайте такжеТелемост Украина-Россия: Путин определился со сценарием по УкраинеНапомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк призвал политиков прекратить истерику по поводу телемоста между Украиной и Россией и заявил, что ведомство в этом направлении работает и ищет решение.

Напомним, ранее одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.

Кроме того, националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" на телемост между Украиной и Россией.

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NewsOne телемост Надо поговорить
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