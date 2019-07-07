"Надо поговорить": Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone

В России задумали мириться через телеканалы / Фото: скриншот из видео

В рамках программы Вести недели на российском пропагандистском телеканале Россия 24 состоится телевизионный проект под названием Надо поговорить, в котором примет участие украинский телеканал Newsone.

Телемост между Россией и Украиной анонсировал одиозный ведущий Дмитрий Киселев. Видео опубликовано в YouTube.

"Вестям недели выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте Надо поговорить!" – сказано в анонсе.

В качестве примера Киселев приводит легендарный телемост между СССР и США во времена Холодной войны. Он утверждает, что нынешний проект будет откровенным разговором между простыми людьми, который давно назрел.

Двухчасовой телемост состоится 12 июля в 18:00 по московскому времени между студиями украинского и российского телеканалов. Со стороны России программу будут вести Мария Ситтель и Андрей Малахов, а от Украины – Елена Кирик и Василий Голованов.

Напомним, Киселев организовал фестиваль Rap Koktebel 2019, который состоится в конце августа в аннексированном Крыму и соберет на полуострове множество рэп-исполнителей.