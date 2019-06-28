Российские реперы едут в Крым на фестиваль пропагандиста Киселева

Рэпер Гуф выступит на фестивале Киселева в Крыму / Фото: скриншот

Одиозный российский пропагандист и телеведущий Дмитрий Киселев организовал фестиваль Rap Koktebel 2019, который состоится в конце августа в аннексированном Крыму и соберет на полуострове множество рэп-исполнителей.

Как сообщает издание Открытые двери, многие рэперы согласились ехать в Крым, однако были и те, кого не пригласили из-за политического контекста.

Подтвердил участие молодой рэпер Гуф (Алексей Долматов). Его концертный директор Эдгар Кеосаян констатировал, что в визите музыканта на аннексированный полуостров нет ничего предосудительного.

"Нас пригласили организаторы, заплатили, мы согласились. Приедем – выступим. Не сам же Дмитрий Киселев этим фестивалем занимается. Никакой политики" – аргументировал Кеосаян.

Читайте также"Кладем газопровод на их санкции": Киселев зачитал в эфире рэпНамерены посетить фестиваль такие начинающие рэперы, как Lil Kate и Кравц. Менеджер рэперов Максим Чили также заявил – ему все равно, кто выступит организатором фестиваля, ведь его подопечные приезжают с концертами на полуостров не первый раз.

"Нам все равно, кто этот фестиваль устраивает, хоть Киселев, хоть президент Украины. Мы в Крыму уже пять лет выступаем, и никаких проблем из-за этого у нас не было", — пояснил он.

Отказом ответил бы представитель популярного рэпера Мирона Фёдорова (творческий псевдоним Oxxxymiron), однако его никто не приглашал. Евгения Муродшоева отметила, что ее подопечного на фестиваль не звали, но в любом случае они бы не приняли это сомнительное приглашение.

"А если бы и поступало, мы бы точно отказались", — заверила она.

Не пригласил Киселев в Крым и популярного российского рэпера Хаски.

Менеджеры Тимати и группы Баста пока отказываются давать комментарий о том, панируют ли музыканты на фестиваль в Крым.

Напомним, Киселев утверждает, что его вилла в захваченном РФ Крыму обошлась не в 200 миллионов рублей, а приблизительно в 10 раз меньше.