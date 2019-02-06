Пропагандист Киселев назвал расходы на строительство виллы в Крыму

Дмитрий Киселев сказал, что расходы на строительство виллы в Крыму составили в разы меньше, чем 200 миллионов рублей / Скриншот видео с youtube.com

Российский телеведущий-пропагандист Дмитрий Киселев утверждает, что его вилла в захваченном РФ Крыму обошлась не в 200 миллионов рублей, а приблизительно в 10 раз меньше.

Первоначально площадь дома была 120 метров квадратных, после чего были пристоены еще 90, рассказал ведущий в интервью журналисту, видеоблогеру Юрию Дудю.

По словам Киселева, на полуострове его дом построен из сэндвича (металлические панели).

"…сэндвич — это самое дешевое, то, из чего строят бензоколонки, картофельные склады", — заявил собеседник.

Ранее крымская газета "Город24" писала, что в Коктебеле строительство виллы Дмитрия Киселева оценивается в 200 миллионов рублей, позже тираж издания со статье о доме пропагандиста был изъят.