Вилла для пропагандиста: СМИ назвали баснословную стоимость особняка Киселева в Коктебеле

Дмитрий Киселев / Скриншот Россия 1

В Крыму изъят тираж феодосийской газеты "Город24" (№24), в которой была опубликована статья, посвященная строительству виллы главы МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в Коктебеле.

Как пишет Телеграм-канал "Футляр от виолончели", строительство поместья Киселева оценивается в 200 млн рублей, при этом возведение дворца и реконструкция набережной Коктебеля в его окрестностях велись за счет федерального бюджета РФ и обошлось в 4 млрд руб.

Вилла Киселева в Крыму

Информацию об изъятии тиража газеты "Город24" со статьей о доме в Коктебеле Киселева "Новой газете" подтвердил автор изъятого материала Владимир Мазурин.

По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали. Спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.

"На месте моего материала появился рекламный блок, — пояснил Мазурин. — Что касается бумажного тиража, редактора газеты заставили выкупить его за свой счет".

Напомним, в 2017 году Киселев пришел на презентацию книги со ссадинами на лице. По его словам, он получил ссадины во время отдыха в Крыму, когда сажал маслины на даче в Коктебеле.