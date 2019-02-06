''Можете показать свой маленький член?'': Киселев ввел Дудя в ступор наглым вопросом

Дмитрий Киселев / ТАСС

Одиозный путинский телепропагандист Дмитрий Киселев отказался отвечать журналисту/видеоблогеру Юрию Дудю на вопрос о размере своей пенсии и "отмочил" скабрезную шутку.

"Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче?", − без обиняков сказал Киселев [намек на интервью Дудя с ведущей шоу "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой – Главред].

Дудь категорически отказался от предложения пропагандиста.

Напомним, ранее Киселев рассказал, что его родной племянник Сергей отбывает срок в тюрьме за войну на стороне "ДНР".