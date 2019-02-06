Племянник путинского телепропагандиста Киселева "мотает" срок за войну на стороне "ДНР"

Дмитрий Киселев / youtube.com

Племянник одиозного российского телепропагандиста Дмитрия Киселева по имени Сергей отбывает тюремный срок в Германии – за то, что воевал на Донбассе в группировке боевиков "ДНР".

Об этом Киселев рассказал в интервью журналисту/видеоблогеру Юрию Дудю.

"Он сказал, что "я русский" и поехал воевать. У него погиб командир взвода, он взял, так сказать, на себя командование и награжден даже какой-то медалью донецкой", — заявил телепропагандист.

Киселев также утверждает, что его племянник – гражданин ФРГ и отбывает срок за терроризм.

"То, что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи, поехал куда-то в Болгарию и болгары его арестовали и отправили в Германию. Сейчас он сидит в тюрьме по плохой статье - терроризм, оружие - за то, что воевал", − подытожил он.

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Напомним, ранее Киселев проиграл суд на миллионы архитектору своей виллы. До этого он пытался оправдаться за оскобление журналистки и снова оскорбил ее.