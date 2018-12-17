Адепт Путина Киселев попытался оправдаться за оскорбление журналистки и снова оскорбил ее

17 декабря 2018, 15:09

По словам пропагандиста, на журналистку напали не по политическим причинам.

Дмитрий Киселев
Дмитрий Киселев / Wikimedia

Гендиректор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев прокомментировал свое заявление по поводу нападения на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в октябре прошлого и года и включение ее в связи с этим в список людей года журнала Time.

Ранее Киселев, заявил, что Фельгенгауэр стала жертвой "больного сексуального маньяка", который лишь порезал ее "кожу на шее".

Позже он попытался объяснить свою позицию, повторив, что жизни журналистки ничего не угрожало. "Он (нападавший Борис Гриц. - Прим.) действительно порезал ее кожу на шее. За жизнь Фельгенгауэр врачи не боролись. Это не было ранение, угрожавшее ее жизни. Давайте честно, никогда не стоял вопрос о жизни и смерти. Связки не были задеты. Все, слава богу, обошлось малой кровью", - сказал он в эфире радио "Говорит Москва".

Киселев не считает нападение на Фельгенгауэр достаточной причиной для того, чтобы включить имя журналистки в список "стражей - журналистов, которые страдают по политическим мотивам", так как само нападение не было, по его мнению, политически мотивированным. Гриц напал на ведущую, уверен Киселев, поскольку является "психически больным сексуальным маньяком".

"Журналистка не подвергается никаким политическим ущемлениям, а случай с ней широко обсуждался. Психически больной человек Борис Гриц насмотрелся на нее в интернете, он возбудился, для него она была невыносимо привлекательной женщиной. Он возомнил себе, что она на него как-то особо влияет. И он приехал ей вроде как отомстить, прорвался в редакцию "Эха Москвы" и ранил ее в шею. Слава богу, все обошлось", - заключил он.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение "Эха Москвы" и нанес журналистке удар ножом в шею. Позже ее прооперировали. Гриц был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Накануне журналист, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал Киселева "вонючей мразью" из-за его слов, что Фельгенгауэр "лишь порезали кожу на шее".

"Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев - вонючая мразь?" - спросил он своих подписчиков в Twitter.

Напомним, звание "Человек года" от журнала Time получила группа журналистов, которых издание назвало "защитниками". Среди них оказался украинско-российский журналист Аркадий Бабченко.

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