"Вонючая мразь": известный журналист жестко осадил путинского пропагандиста Киселева

Алексей Венедиктов / kazanfirst.ru

Российский журналист, ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов назвал замгендиректора ВГТРК, ведущего программы "Вести недели" Дмитрия Киселева "вонючей мразью".

Об этом Венедиктов написал в Twitter.

"Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев - вонючая мразь?" - спросил он своих подписчиков.

twitter.com/aavst

Так Венедиктов прокомментировал слова Киселева в отношении ведущей "Эха" Татьяны Фельгенгауэр, которую журнал Time накануне причислил к людям года. По словам Киселева, Фельгенгауэр стала жертвой "больного сексуального маньяка", который лишь порезал ее "кожу на шее".

Напомним, звание "Человек года" от журнала Time получила группа журналистов, которых издание назвало "защитниками". Среди них оказался украинско-российский журналист Аркадий Бабченко.

Ранее Дмитрий Киселев заявил, что готов взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, проживающую с 2014 года в РФ и разыскиваемую СБУ по обвинению в госизмене.