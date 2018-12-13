Главный пропагандист Путина заступился за "ватную" украинскую журналистку

Елена Бойко

Гендиректор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев заявил, что готов взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, проживающую с 2014 года в РФ и разыскиваемую СБУ по обвинению в госизмене.

По словам Киселева, выдворять Бойко с территории России "беспринципно", передает РИА Новости.

Ранее Преображенский суд Москвы постановил депортировать Бойко в Украину - с лета 2018 года она фактически незаконно находилась на территории РФ.

О пропаже Елены Бойко накануне сообщила ее дочь. Утром в понедельник, 10 декабря, в квартиру к журналистке пришли полицейские. Они пригласили ее "побеседовать" в участок. С тех пор она не выходила на связь. Позже выяснилось, что Бойко задержали после очередного дебоша в ее квартире, на которые регулярно жаловались ее соседи.

В России Бойко известна своими выступлениями с критикой действующих украинских властей на ток-шоу российских пропагандистских телеканалов.