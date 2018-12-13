Вышлют в Украину: в РФ наказали журналистку-сторонницу "русского мира"

Елена Бойко / скриншот из видео

Разыскиваемую СБУ по обвинению в госизмене пророссийскую украинскую журналистку Елену Бойко депортируют домой в Украину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Преображенского суда Москвы.

Отмечается, что с лета 2018 года журналистка фактически незаконно находилась на территории РФ.

В Украине в отношении Бойко возбуждено уголовное дело из-за поддержки "ЛДНР", аннексии Крыма и др.

О пропаже Елены Бойко накануне сообщила ее дочь. Утром в понедельник, 10 декабря, в квартиру к журналистке пришли полицейские. Они пригласили ее "побеседовать" в участок. С тех пор она не выходила на связь. Позже выяснилось, что Бойко задержали после очередного дебоша в ее квартире, на которые регулярно жаловались ее соседи.

В России Бойко известна своими выступлениями с критикой действующих украинских властей на ток-шоу российских пропагандистских телеканалов.