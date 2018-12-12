Устроила дебош: пропавшая в Москве пророссийская журналистка нашлась и ждет депортации в Украину

Елена Бойко / скриншот из видео

Разыскиваемая СБУ по обвинению в госизмене пророссийская украинская журналистка Елена Бойко нашлась в полицейском участке после дебоша в квартире.

Как сообщает Московский Комсомолец, Бойко могут депортировать в Украину уже до конца этого года.

По словам подруги Бойко Ксении Шкоды, журналистка попала в участок из-за очередного дебоша в квартире, на которые регулярно жаловались ее соседи, - квартира считается "антисоциальной" и находится на учете в полиции.

Через сутки после начала поисков Бойко нашли в центре для мигрантов. До конца 2018 года российские власти планируют отправить ее на Украину.

В Украине в отношении Бойко возбуждено уголовное дело из-за поддержки "ЛДНР", аннексии Крыма и др.

О пропаже Елены Бойко накануне сообщила ее дочь. Утром в понедельник, 10 декабря, в квартиру к журналистке пришли полицейские. Они пригласили ее "побеседовать" в участок. С тех пор она не выходила на связь.

В России Бойко известна своими выступлениями с критикой действующих украинских властей на ток-шоу российских пропагандистских телеканалов.