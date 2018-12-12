В Москве пропала поддерживающая "русский мир" украинская журналистка

Елена Бойко / скриншот из видео

Украинская журналистка Елена Бойко, выехавшая в 2014 году в РФ и расследовавшая деятельность убитого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пропала в Москве после визита полицейских.

Об этом сообщила журналистка Юлия Норкина в Facebook.

"В Москве пропала известная журналистка, которую разыскивает СБУ. (...) Информацию также подтвердил ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин", - говорится в сообщении.

По словам дочери Бойко, утром в понедельник, 10 декабря, в квартиру к ее матери пришли трое человек - участковый и двое сотрудников полиции. Они якобы пригласили Елену Бойко "побеседовать" в участок. С тех пор она не выходит на связь, ее местонахождение не известно.

В Украине против Елены Бойко открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.

В России она известна своими выступлениями с критикой действующих украинских властей на ток-шоу российских пропагандистских телеканалов.

Напомним, Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в Киеве. В результате перестрелки были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался.