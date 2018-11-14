Суд продлил арест обвиняемым в убийстве Дениса Вороненкова

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года / Reuters

Во вторник, 13 ноября, в Шевченковском райсуде Киева состоялось очередное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Суду пришлось вновь продлить меру пресечения в виде ареста для обвиняемых, так как они отказались признавать вину

Представитель гособвинения - прокурор прокуратуры Киева Евгений Шаповалов завершил зачитывать обвинительный акт в отношении уроженца Херсонщины Александра Лося и активиста правого движения Ярослава Тарасенко из Павлограда. Им вменяется пособничество убийству Вороненкова.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Читайте такжеВокруг вдовы Вороненкова разразились скандалы: националисты выдвинули "путинской консерве" ультиматумСледствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. И Лось, и Тарасенко свою вину отрицают.

По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой — жены Вороненкова.

Кроме того, по версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.