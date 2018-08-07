Дело об убийстве Вороненкова решили доверить суду присяжных

Дело об убийстве Вороненкова рассмотрит суд присяжных.

Делом обвиняемых в убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова займется суд присяжных.

Судебное заседание назначено на 10 августа. Проходить оно будет в открытом режиме, пишет Интерфакс-Украина.

«Назначить к рассмотрению на 13:30 10 августа в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда Киева. Судебное рассмотрение будет проводиться судом присяжных», — отмечается в решении суда.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. И Лось, и Тарасенко свою вину отрицают.

По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой — жены Вороненкова.

Кроме того, по версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.