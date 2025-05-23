В Киеве прощаются с актером-воином Максимом Нелипой

Проводить Максима Нелипу в последний путь пришли родные и близкие.

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В Киеве прощаются с Максимом Нелипой / Коллаж Главред, фото ТСН

Кратко:

Как прощаются с Максимом Нелепой

Кто пришел почтить память Максима Нелипы

Где похоронят Максима Нелипу

15 мая стало известно о том, что украинский известный ведущий и военнослужащий Максим Нелипа погиб в бою на фронте 12 мая.

Трагическую новость сообщила жена Максима - Тамара Нелипа - в своих социальных сетях.

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Прощание с Максимом Нелипой / Фото ТСН

Сегодня, 23 мая, в столице проходит прощение с героем. Провести его в последний путь пришли родные, друзья, собратья Максима. На церемонию приходят все неравнодушные, чтобы также отдать честь герою.

После прощания похоронят Максима Нелипу на Байковом кладбище столицы, пишет ТСН.

Прощание с Максимом Нелипой / Фото ТСН

Провести в последний путь Максима Нелипу пришли и украинские звезды. В частности, среди присутствующих был ведущий Анатолий Анатолич с женой Юлией.

Прощание с Максимом Нелипой / Фото ТСН

Семья Максима Нелипы из-за дальней дороги и сложной логистики не сможет приехать на похороны. Они посетят могилу погибшего спустя некоторое время.

В столице прощаются с Максимом Нелипой / Фото ТСН

Прощание с Максимом Нелипой / Фото ТСН

Прощание с Максимом Нелипой / Фото ТСН

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Максим Нелипа защищал Украину на фронте с 2022 года. На смерть Максима отреагировали и украинские знаменитости, выразив свои сочувствия.

Ранее также стало известно о том, почему на похоронах Максима Нелипы не будет его семьи, самых близких людей.

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Кто такой Максим Нелипа? Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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