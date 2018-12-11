Аркадия Бабченко назвали "Человеком года" по версии Time

Аркадий Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко признан человеком года по версии авторитетного журнала Time.

Он попал в список журналистов по всему миру, которые отстаивают и защищают правду и пострадали из-за своей профессиональной деятельности. Издание их назвало "Стражами".

Отдельно Time выделил четверых журналистов и одну редакцию. Помимо награжденного посмертно Джамаля Хашогги титул получили американская газета Capital Gazette, Мария Ресса - филиппинская журналистка CNN, эксперт по глобальному терроризму. Журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо в сентябре были приговорены к семилетнему заключению властями Мьянмы за нарушение закона о государственной тайне. Репортеры расследовали деятельность правительства Мьянмы в штате Ракхайн, где силовики ведут операцию против исповедующей ислам народности рохинджа.

Также не попали на обложку, но появились на постере и промо-видеоролике, который Time создал в честь премии, 33-летняя журналистка — корреспондент, ведущая и заместитель главного редактора "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, редакция "Новой газеты" и Аркадий Бабченко.

Читайте также"Государственный терроризм": Бабченко назвал заказчика покушения на него"Аркадий Бабченко провел годы в качестве российского военного корреспондента, переехав в Киев в 2017 году после того, как начал получать угрозы в связи с критикой Кремля. Прошлой весной, когда украинская спецслужба предупредила о заговоре с целью его убийства, он фальсифицировал свою собственную смерть в ходе спецоперации, направленной на то, чтобы поймать заказчиков - спорный шаг в мире журналистики", - пишет Time.

Журнал также отмечает, что у Бабченко были веские основания полагать, что его жизнь была в опасности. По данным нью-йоркского Комитета защиты журналистов, пять расследователей "Новой газеты" были убиты с тех пор, как президент Владимир Путин пришел к власти в 2000 году.

"Раз в неделю телохранители следуют за ним на его ток-шоу, где он обсуждает дела России на фоне пламени Кремля, - рассказывает Time.

"Он отмечает, что цель шоу состоит в том, чтобы продемонстрировать, как "Россия обезумела" – взгляд, не оставляющий много пространства в его сознании для мыслей о журналистском балансе и объективности. Это ясно из фирменного знака шоу, массивного экрана позади Бабченко, который показывает зацикленное видео пылающего Кремля. "Главная цель журналиста - называть вещи своими именами", - говорит он, когда его спрашивают о ненависти, которую он пускает в эфир по отношению к тому, что он называет своей бывшей родиной. "Когда вы это делаете, остальное встает на свои места", - цитирует Бабченко журнал.

Сам Бабченко на своей странице в фейсбуке прокомментировал свой статус человека 2018 года.

"Ну что там? Весь мир смеется, клоунада, постановка СБУ, нарушил этические нормы? Ну и мое самое любимое - Бабченко не журналист! Не журналист, не журналист. Успокойтесь. Стать человеком года, обогнав Дональда Трампа, который на второй строчке - done. Пойду за пивом что ли", - написал он.

Вторую строчку в списке занял президент США Дональд Трамп, третью - спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы в США и возможный сговор Трампа с РФ.

Напомним, в шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2018" по версии Time входили супруга британского принца Гарри Меган Маркл, Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и собирательный образ детей и родителей "Разделенные семьи".