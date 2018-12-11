Time назвал "Человеком года" расчлененного журналиста

Издание присвоило звание Хашогги и журналистам Capital Gazette.
Авторитетный журнал Time назвал "Человека года" - звание получила группа журналистов, в том числе - убитый ДжамальХашогги.
Также титул получила американская газета Capital Gazette, Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо.
Мария Ресса - филиппинская журналистка CNN, эксперт по глобальному терроризму. Журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо в сентябре были приговорены к семилетнему заключению властями Мьянмы за нарушение закона о государственной тайне. Репортеры расследовали деятельность правительства Мьянмы в штате Ракхайн, где силовики ведут операцию против исповедующей ислам народности рохинджа.
Эту операцию международное сообщество признало военным преступлением на религиозной и этнической почве.
Вторую строчку в списке занял президент США Дональд Трамп, третью - спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы в США и возможный сговор Трампа с РФ.
Напомним, в шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2018" по версии Time входили супруга британского принца Гарри Меган Маркл, Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и собирательный образ детей и родителей "Разделенные семьи".
Maria Ressa, CEO and executive editor of Rappler, who has reported critically on Philippine President Rodrigo Duterte. https://t.co/xHgffiCgL5— NBC News (@NBCNews) December 11, 2018
Саудовский журналист Джамаль Хашогги оказался в списке посмертно.
Хашогги был известен как жесткий критик политики королевской династии Саудовской Аравии, он пропал без вести во время посещении генконсульства страны в Турции 2 октября. Его убили и расчленили в октябре в генконсульстве Турции в Стамбуле. Смерть Хашогги "вызвала протесты со стороны международного сообщества и привлекла пристальное внимание к саудовском режиму".
Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что обвинения по делу Хашогги были выдвинуты в отношении 11 человек, всего в рамках расследования задержан 21 человек.
Жестокое убийство Хашогги, известного критика наследного принца вызвало осуждение со стороны всего международного сообщества, включая многих политиков и должностных лиц в США.
Напомним, ранее сообщалось, что советник саудовского принца приказал убить журналиста-оппозиционера по Skype.