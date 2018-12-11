Time назвал "Человеком года" расчлененного журналиста

Time присвоил звание "Человек года" Хашукджи и другим журналистам

Авторитетный журнал Time назвал "Человека года" - звание получила группа журналистов, в том числе - убитый ДжамальХашогги.

Также титул получила американская газета Capital Gazette, Мария Ресса, Ва Лон и Кья Со Оо.

Мария Ресса - филиппинская журналистка CNN, эксперт по глобальному терроризму. Журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо в сентябре были приговорены к семилетнему заключению властями Мьянмы за нарушение закона о государственной тайне. Репортеры расследовали деятельность правительства Мьянмы в штате Ракхайн, где силовики ведут операцию против исповедующей ислам народности рохинджа.

Эту операцию международное сообщество признало военным преступлением на религиозной и этнической почве.

Вторую строчку в списке занял президент США Дональд Трамп, третью - спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательстве России в президентские выборы в США и возможный сговор Трампа с РФ.

Напомним, в шорт-лист претендентов на звание "Человека года-2018" по версии Time входили супруга британского принца Гарри Меган Маркл, Владимир Путин, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и собирательный образ детей и родителей "Разделенные семьи".

Maria Ressa, CEO and executive editor of Rappler, who has reported critically on Philippine President Rodrigo Duterte. https://t.co/xHgffiCgL5 — NBC News (@NBCNews) December 11, 2018

Саудовский журналист Джамаль Хашогги оказался в списке посмертно.

Хашогги был известен как жесткий критик политики королевской династии Саудовской Аравии, он пропал без вести во время посещении генконсульства страны в Турции 2 октября. Его убили и расчленили в октябре в генконсульстве Турции в Стамбуле. Смерть Хашогги "вызвала протесты со стороны международного сообщества и привлекла пристальное внимание к саудовском режиму".

Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что обвинения по делу Хашогги были выдвинуты в отношении 11 человек, всего в рамках расследования задержан 21 человек.

Жестокое убийство Хашогги, известного критика наследного принца вызвало осуждение со стороны всего международного сообщества, включая многих политиков и должностных лиц в США.

Напомним, ранее сообщалось, что советник саудовского принца приказал убить журналиста-оппозиционера по Skype.