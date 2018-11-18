Останки вывозили в чемоданах: в Турции рассказали подробности убийства журналиста Хашогги

Джамаль Хашогги / Reuters

Останки погибшего в консульстве в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги могли вывезти в чемоданах.

Как рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар, по одной из версий, убийцы журналиста покинули Турцию через три-четыре часа после убийства.

"Они могли тайно вывезти расчлененное тело Хашогги в чемоданах без каких-либо проблем благодаря их дипломатическому иммунитету", — отметил Акар в интервью Yeni Safak.

Отметим, что накануне в интервью на телеканале Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что отказался слушать аудиозапись, на которой запечатлен момент убийства Хашогги в консульстве Саудовской Аравии.

"Да, у нас есть эта запись. Но я не хочу ее слушать. Да и незачем мне это делать", — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что произошедшее в Стамбуле - это ужас и жестокость, однако все равно назвал Саудовскую Аравию близким союзником Соединенных Штатов. По его словам, вполне возможно, что никто никогда не узнает имя настоящего заказчика убийства журналиста, пишет The Hill.

"В окружении наследного принца, возможно, были люди, которые замешаны. Однако сам принц говорит, что не имеет к этому никакого отношения", — сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что советник саудовского принца приказал убить журналиста-оппозиционера по Skype.