Что общего между кровавым убийством в Стамбуле и войной на Донбассе

Джамаль Хашогги

В современной Турции, в многомиллионом Стамбуле, на территории дипмиссии зверски убивают и расчленяют саудовского журналиста Хашогги. Делают это умышленно, целенаправленно, хладнокровно. Настолько буднично, что кровь стынет в жилах от этого жуткого средневекового варварства.

Но не сам факт убийства с расчленёнкой для нас интересен. Дикость - она и есть дикость: у них там постоянно рубят руки и головы, и даже члены королевской семьи бесследно исчезают... Интереснее реакция всего цивилизованного мира, и реакция США. Трамп пообщался с наследным принцем, и расплывчато заявил, что "недоволен тем, что услышал". Британия и Германия хотят "честного расследования".

Читайте также"Принесите мне голову пса": советник саудовского принца приказал убить журналиста-оппозиционера по SkypeСанкций, конечно же, не будет. Саудовская Аравия - стратегический нефтяной партнёр Западного мира, крупнейший покупатель американского оружия, и противовес Ирану на Ближнем Востоке. Так что отрезанные головы, руки и ноги - отдельно, а большие деньги - отдельно...

Почему это важно знать нам?.. Потому что точно так же Россия, а совсем не Украина, стратегический (нефтяной и газовый) партнёр Западного мира в Европе. Поэтому аннексия Крыма, война на Донбассе - это мухи, а нефть и газ - котлеты. И надеяться можно только на самих себя.