Саудовская Аравия признала смерть журналиста в своем консульстве

Джамаль Хашкаджи / trt.net

Саудовская Аравия признала смерть журналиста ​Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле.

По словам генпрокурора королевства, между мужчиной и сотрудниками дипмиссии возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой Хашкаджи погиб, передает РИА Новости.

На данный момент по делу об убийстве журналиста задержаны 18 человек, все они являются саудовскими подданными.

Журналист The Washington Post и оппозиционер власти Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, когда отправился в саудовское консульство в Стамбуле.

Турция заявляла, что он был убит группой саудовцев, которые приехали в консульство незадолго до визита Хашкаджи. Эр-Рияд сначала отрицал все обвинения.

Пропажа журналиста и сообщения о причастности Эр-Рияда к его гибели вызвали резонанс в мире.