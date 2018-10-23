"Принесите мне голову пса": советник саудовского принца приказал убить журналиста-оппозиционера по Skype

Джамаль Хашогги / Скриншот из видео

В турецком мегаполисе Стамбуле в пределах резиденции генерального консула Саудовской Аравии было обнаружены останки убитого саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашогги.

Соответствующее сообщение во вторник, 23 октября, опубликовали журналисты телеканала "Россия 24" со ссылкой на заявление главы турецкой партии Vatan ("Родина") Доги Перинчека. По его словам, информация об обнаружении останков Хашогги поступила к нему из надежных анонимных источников в среде стамбульских правоохранителей.

То, то что осталось от тела журналиста-оппозиционера было обнаружено в колодце в саду близ особняка саудовского генконсула.

Позднее западное новостное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, близкие к саудовской разведке и двору короля этой страны, сообщило, что приказ об убийстве Хашогги через Skype отдал Сауд аль-Кахтани − советник и приспешник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

"Принесите мне голову пса", - якобы сказал он своим подручным.

Также известно, что в обязанности Аль-Кахтани входило защищать королевскую семью, в том числе и принца Мохаммеда, от нападок в социальных сетях. По данным СМИ, именно он стоит за созданием армии "интернет"−троллей, направленной против критиков режима, подобных Хашогги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что саудовский журналист-"оппозиционер" Джамаль Хашогги, известный как жесткий критик политики королевской династии Саудовской Аравии, пропал без вести во время посещении генконсульства страны в Турции 2 октября. В субботу, 20 октября, саудовские власти официально сообщили, что журналиста убили в здании дипломатического представительста в результате конфликта.