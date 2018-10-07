В Москве назвали "мухлежом" слова саудовского принца о позиции России на рынке нефти

В России считают, что у них еще нефти предостаточно / Reuters

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что через 19 лет Россия значительно потеряет в добыче нефти либо вовсе исчезнет с нефтяного рынка.

"Есть два пути — сланцевая нефть или шельфы, но через 19 лет мы точно не уйдём. Кроме того, станет рентабельнее разрабатывать сложные запасы. А ещё большой вопрос, у кого нефть закончится раньше — у нас или у саудитов, их еще в прошлом веке обвиняли, что они мухлюют с запасами: никто не знает, сколько на самом деле в Саудовской Аравии нефти", - цитирует российского аналитика Nation News.

Юшков убежден, что чем дороже будет становиться нефть, тем рентабельнее будет добывать её там, где раньше было невыгодно.

"То есть чем дороже нефть, тем ее больше. Сейчас в запасах не учитываются те объемы, которые невыгодно добывать. А когда цена возрастает, их тоже включают в запасы. Но чтобы спрос так сильно упал, что нефть никому не будет нужна, говорить преждевременно", — заключил он.

Как ранее сообщалось, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что Российская Федерация и Китай могут сократить добычу нефти и покинуть рынок "черного золота".