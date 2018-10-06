Принц Саудовской Аравии дал нерадужный прогноз для России по нефти

Россия может покинуть рынок нефти, спрогнозировал принц Саудовской Аравии / finance.obozrevatel.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что Российская Федерация и Китай могут сократить добычу нефти и покинуть рынок "черного золота".

Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% — от 1 до 1,5%, а может и больше, рассказал принц в интервью Bloomberg.

"Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет через пять лет (как производитель — Ред.)... Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет…", — отметил собеседник.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что 70% бюджета РФ создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.