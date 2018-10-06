Принц Саудовской Аравии дал нерадужный прогноз для России по нефти

6 октября 2018, 13:38

До 2030 года спрос на "черное золото" будет расти, сказал Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Принц Саудовской Аравии спрогнозировал, что РФ может покинуть рынок нефти
Россия может покинуть рынок нефти, спрогнозировал принц Саудовской Аравии / finance.obozrevatel.com

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд сообщил, что Российская Федерация и Китай могут сократить добычу нефти и покинуть рынок "черного золота".

Спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на 1% — от 1 до 1,5%, а может и больше, рассказал принц в интервью Bloomberg.

"Так, например, мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет через пять лет (как производитель — Ред.)... Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет…", — отметил собеседник.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что 70% бюджета РФ создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.

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Россия нефть Китай Принц
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