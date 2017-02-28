Экс-министр сказал, без какой "помощи" Россия начнет разваливаться экономически

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что 70% бюджета России создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.

Об этом он рассказал в интервью online.ua.

В то же время аналитик подчеркнул, что Запад постепенно начинает просыпаться и понимать, что такое РФ.

"Это идет очень медленно и неуклюже, но большинство серьезных политиков видят, что это — угроза, и надо с угрозой что-то делать", — отметил собеседник.

При этом, что "именно делать, — загадка". "Они боятся, чтобы Россия в процессе не развалилась, потому что тогда у всех возникнут проблемы. Это традиционная эгоистическая позиция Запада", — добавил Огрызко.

"Им удобнее иметь дело даже с этой тоталитарной Россией, просто надо держать ее в состоянии, когда она не является прямой угрозой… Западу следует думать на перспективу, на опережение, стратегически — хотя бы на десять лет", — считает экс-министр.

"Как прогнозируют эксперты, через 10 лет мир откажется от нефти и газа. 70% бюджета России создается через нефть и газ, Россия без этой "помощи" начнет разваливаться экономически", — сказал Огрызко.

Напомним, в январе бывший министр финансов Российской Федерации, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин говорил, что сейчас экономический рост государства ниже, чем во времена застоя в СССР.