Чепига-"Боширов" убил в Стамбуле чеченского полевого командира Эдельгириева - турецкие СМИ

Руслан Боширов изменился с тех времен / Metropolitan Police

В Турции в полковнике ГРУ Анатолии Чепиге (известен также, как Руслан Боширов), которого подозревают в отравлении экс-офицера ГРУ и шпиона МИ-6 Сергея Скрипаля, неожиданно узнали киллера, который три года назад в составе группы киллеров убивал чеченского полевого командира из "непримиримых" Абдулвахида Эдельгириева.

Убийство Эдельгериева произошло в Стамбуле в 2015 году. В спецоперации российских спецслужб якобы участвовал и Чепига под именем "Андрей Шолхов", пишет турецкое информагентство Haber Turk.

При этом, комментируя некоторые несоответствия в чертах лица на предоставленных агентством фото, СМИ предполагают, что причиной является пластическая операция на лице офицера ГРУ.

Турецкий ресурс утверждает, что эти лица - один и тот же человек / Haber Turk

"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню, Чепига в приложение к диплому, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт и это, прежде всего, страны Азии и Востока, а к нему и ... соответствующую внешность путем пластической операции", - говорится в материале.

Как ранее сообщалось, Чепига возглавлял операцию по вывозу с территории страны экс-президента Виктора Януковича.