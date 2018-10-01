Чепига-"Боширов" вывозил из Украины Януковича в 2014 году - журналист

Чепига стал "Героем России" вовсе не в Чечне, а в Украине / Фото: The Insider

Полковник ГРУ Анатолий Чепига, известный, как "Руслан Боширов", и которого подозревают в отравлении его бывшего коллеги, работавшего на МИ-6, Сергея Скрипаля, действительно отличился в Украине - Чепига возглавлял операцию по вывозу с территории страны экс-президента Виктора Януковича.

"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России" - сообщил бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, участвовавший в расследовании The Insider и Bellingcat отношении подозреваемых в отравлении Скрипалей "Громадському".

Читайте также"Как двойники Сталина и Ленина". У Путина прокомментировали схожесть Боширова и полковника ЧепигиКанев добавил, что именно за эту операцию Чепига получил звание "Героя России"; такое же отличие за эвакуацию Януковича с Украины получил Алексей Дюмин - бывший охранник Путина.

"Потом этот человек был в министерстве обороны, а ныне - губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК "Вагнера"", - заявил Канев.

Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги-"Боширова" в спецоперации по эвакуации Януковича из Украины.

Напомним, ранее издание The Insider и международная группа расследователей Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Руслан Боширов" на самом деле является полковником российской военной разведки и героем России Анатолием Чепигой. Позднее личность Чепиги подтвердили его односельчане.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергала категорически.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о Сергее Скрипале им ничего неизвестно. Далее, британским спецслужбам удалось установить личность третьего россиянина, подозреваемого в отравлении Скрипалей.