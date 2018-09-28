Отравление Скрипалей: Британцы "вычислили" третьего подозреваемого

"Петров" и "Боширов" в Солсбери 4 марта / Metropolitan Police

Сотрудники спецслужб Великобритании сумели после долгих оперативных мероприятий провести идентификацию третьего россиянина, который подозревается в совершении отравления экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери (Англия).

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания The Telegraph. По их данным, британские спецслужбисты еще до прибытия в Англию "Петрова" и "Боширова" в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который "проводил разведку на местности".

Также, по версии спецслужб, именно этот россиянин помог спланировать атаку на Скрипалей перед тем, как нервно-паралитическое вещество "Новичок" ввезли на территорию Великобритании.

"В полиции и спецслужбах считают, что третий агент ГРУ посетил Солсбери, чтобы подготовить план атаки, прежде чем двое его коллег привезли в Британию отравляющее вещество", − говорится в материале The Telegraph.

Напомним, ранее издание The Insider и международная группа расследователей Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Руслан Боширов" на самом деле является полковником российской военной разведки и героем России Анатолием Чепигой. Позднее личность Чепиги подтвердили его односельчане.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергала категорически.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.