"Отравителя" Скрипалей "Боширова" опознали в родном селе как Чепигу

"Отравитель" Скрипалей Руслан Боширов (он же, по данным СМИ, полковник ГРУ Анатолий Чепига)

Изданию "Коммерсантъ" удалось найти знакомых полковника ГРУ Анатолия Чепиги, который под именем Руслана Боширова, по данным СМИ, причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Ъ" расспросил жителей села Березовка, где долгое время жила семья Чепига, насколько он похож на человека, известного как Руслан Боширов.

"Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его, - утверждает собеседница издания. - В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше".

Односельчане утверждают, что Чепига женат, у него двое детей. Недавно его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным", - рассказала другая жительница Березовки.

Накануне издание The Insider и группа расследователей Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ, героем России Анатолием Чепигой.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.