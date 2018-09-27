"Отравителя" Скрипалей "Боширова" опознали в родном селе как Чепигу

27 сентября 2018, 18:23

По сведениям односельчан, Чепига женат, у него двое детей. Недавно его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

"Отравитель" Скрипалей Руслан Боширов (он же, по данным СМИ, полковник ГРУ Анатолий Чепига)

Изданию "Коммерсантъ" удалось найти знакомых полковника ГРУ Анатолия Чепиги, который под именем Руслана Боширова, по данным СМИ, причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Ъ" расспросил жителей села Березовка, где долгое время жила семья Чепига, насколько он похож на человека, известного как Руслан Боширов.

"Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его, - утверждает собеседница издания. - В 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в ДВОКУ. Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше". 

Односельчане утверждают, что Чепига женат, у него двое детей. Недавно его семье якобы дали четырехкомнатную квартиру в Москве.

"То, что он на секретной службе в горячих точках, мы знали. Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится. Жена в Хабаровске жила, ждала. Я последний раз его видела лет десять назад, когда он приезжал к родным", - рассказала другая жительница Березовки.

Накануне издание The Insider и группа расследователей Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ, героем России Анатолием Чепигой.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.

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отравление Скрипалей
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