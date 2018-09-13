"Отравители" Скрипалей впервые дали интервью: опубликовано видео

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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, дали интервью телеканалу RT.

Они заявили, что их имена - настоящие и что на опубликованных ранее фото запечатлены именно они. Петров и Боширов утверждают, что посещали Великобританию в туристических целях, а в Солсбери приехали, чтобы посмотреть Стоунхендж и другие достопримечательности.

"Мы провели в Солсбери не более часа, в основном из-за задержек между поездами", - сказал Баширов.

Мужчины не отрицают, что могли проходить возле дома Скрипалей, однако считают это случайностью.

"Отравители" заявили, что никаких женских духов с собой в Великобританию не ввозили (по версии британской полиции, вещество "Новичок", которым были отравлены Скрипали, содержалось в флаконе из-под духов. - Прим.). "Это довольно глупо, когда мужчины провозят женские духи, не так ли?" - сказал Боширов.

Напомним, 5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.