"Как двойники Сталина и Ленина". У Путина прокомментировали схожесть Боширова и полковника Чепиги

Дмитрий Песков / REUTERS

Власти Российской Федерации не желают давать никаких официальных комментариях по поводу того, что подозреваемый в отравлении бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом "Новичок" Руслан Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

"Кремль не хочет дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более, муссировать его, имея в качестве партнера СМИ. Все эти рассуждения - кто на кого похож и так далее - у нас, вы знаете, на Красной площади, в конце концов, до сих пор бегают десять Сталиных и 15 Лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал",− цитирует Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина новостное агентство "РИА Новости".

Напомним, ранее издание The Insider и международная группа расследователей Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Руслан Боширов" на самом деле является полковником российской военной разведки и героем России Анатолием Чепигой. Позднее личность Чепиги подтвердили его односельчане.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергала категорически.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о Сергее Скрипале им ничего неизвестно. Далее, британским спецслужбам удалось установить личность третьего россиянина, подозреваемого в отравлении Скрипалей.