"Звание Герой России присвоили за Крым": сослуживцы откровенно рассказали о Чепиге

Памятник Рокоссовскому, на котором значится имя Чепиги / Фото: Новая газета

Подозреваемый правительством Британии в отравлении Скрипалей полковник Анатолий Чепига, известный под псевдонимом Руслан Боширов, получил звание Героя России после захвата Крыма, в котором принимал активное участие.

Об этом "Новой газете" рассказали сослуживцы одиозного россиянина.

"Чепига считался "блатным", с ним даже командир отряда полковник Берников разговаривал подчеркнуто вежливо", - рассказал журналистам один из сослуживцев Чепиги.

По утверждению бывших коллег, полковник ГРУ быстро пошел по карьерной лестнице не просто так – у него в руководстве были влиятельные родственники.

"Звание Герой России Чепиге присвоили за Крым. На стеле у памятника Рокоссовскому в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя — там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995 года. Чепиге и Попову звание Героя России было присвоено одним закрытым указом президента и именно за Крым. Попов тогда командовал сводным отрядом спецназа, а Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму", - рассказал бывший сослуживец Чепиги по отряду.

Журналисты выяснили, что полковник ГРУ участвовал в Крыму в трех ключевых операциях - захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии.

Как ранее сообщалось, Чепига возглавлял операцию по вывозу с территории страны экс-президента Виктора Януковича.