Путинский пропагандист Киселев проиграл суд на миллионы архитектору своей виллы

Дмитрий Киселев / кадр из видеотрансляции

Владимир Мазурин, архитектор из аннексированного россиянами полуострова Крым, одержал победу в суде над одиозным путинским телепропагандистом Дмитрием Киселевым.

Как сообщает портал "Новая газета", решение в пользу крымчанина по делу выплате долга за строительство киселевской виллы неподалеку от населенного пункта Коктебель, вынес суд города Королев в Подмосковье. Мазурин возглавлял строительные работы на вилле Киселева в 2015-2016 годах. Всего он требовал от пропагандиста 5,8 млн рублей в качестве оплаты своих услуг. Судья частично удовлетворил требования Мазурина и постановил, чтобы Киселев выплатил архитектору 2,58 млн рублей.

Представители телепропагандиста уже рассказали, что будут о обжаловать решение суда Королева.

Владимир Мазурин / Собеседник

Напомним, ранее в Крыму выгнали с работы редактора местной газеты, опубликовавшего статью о вилле Киселева - и о ее баснословной стоимости.