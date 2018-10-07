В Крыму выгнали с работы архитектора, рассказавшего о строительстве виллы Киселева

Вилла Дмитрия Киселева в Крыму

В Крыму архитектора строительной компании "Столица Владимира Мазурина уволили после того, как он предал гласности скандальную историю со строительством виллы российского пропагандиста Дмитрия Киселева в Коктебеле.

"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал — мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон", — рассказал он "Новой газете".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму изъли тираж феодосийской газеты "Город24" (№24), в которой была опубликована статья, посвященная строительству виллы главы МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в Коктебеле.

Позднее стало известно о том, что редактора крымской газеты выгнали с должности после скандала с публикацией о вилле Киселева.