Редактора крымской газеты выгнали с должности после скандала с публикацией о вилле Киселева - СМИ

Вилла Дмитрия Киселева в Крыму

Глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев лично звонил редактору феодосийской газеты "Город 24" Елене Войтовой с требованием выкупить все экземпляры издания, в котором был опубликован материал о строительстве его виллы в Коктебеле.

Как пишет Телеграм-канал "Крымский канал", фамилии Киселева не было указано в авторской колонке об особняке на оползне, при этом после отказа Войтовой, Киселев заставил учредителя газеты Онищенко изъять тираж газеты и уволить Войтову.

"На прошлой неделе ее вызывали в полицию Феодосии по заявлению Киселева. Как и автора материала. Им оказался архитектор Мазурин, с которым Киселев не захотел рассчитываться за проект укрепления и реконструкции той самой оползневой виллы в 2016 году", - сказано в сообщении.

Напомним, в 2017 году Киселев пришел на презентацию книги со ссадинами на лице. По его словам, он получил ссадины во время отдыха в Крыму, когда сажал маслины на даче в Коктебеле.