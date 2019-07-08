Жажда реакции на информационный шабаш: националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ"

Зеленскому далу сутки на адекватный ответ по телемосту / president.gov.ua

8 июля, в понедельник, Национальный Корпус обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и дал ему сутки на то, чтобы тот отреагировал на намерение провести "телемост между Россией и Украиной" на телеканалах Россия24 и Newsone, анонсированный одиозным телеведущим Дмитрием Кисилевым.

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки на адекватный (!!!) ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которая находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а Президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай. Те.", - заявил лидер партии Национальный Корпус, основатель полка Азов и народный депутат Украины Андрей Белецкий, передает УП.

Билецкий тажке добавил, что цель этой информационной диверсии - очевидна.

Читайте также"Депортировать желающих с*сать у Киселева": в соцсетях возмущены телемостом между Россия 24 и NewsOne"Программа максимум - символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится - показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять-таки, добавить баллов Медведчуку перед выборами", - высказался лидер Нацкорпуса.

Напомним, ранее одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.