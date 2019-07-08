Телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24

На телеканале не намерены отказываться от телемоста с Россией 24 / Фото: NewsOne

Телеканал NewsOne объяснил намерение провести совместный телемост с российским пропагандистским телеканалом Россия 24 необходимостью начать диалог между Украиной и Россией.

"Напомним, именно телемосты Познера и Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны. Сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией". – сказано в сообщении на сайте телеканала.

Организаторы телемоста заявили, что политики в стране бездействуют, поэтому журналисты посчитали своим долгом начать диалог между конфликтующими государствами. На телеканале уверяют, что будут сотрудничать с российскими пропагандистами "ради мира" и в проекте не будет политики.

"Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращения войны", - сказано в сообщении.

Напомним, рамках программы Вести недели на российском пропагандистском телеканале Россия 24 запланирован телевизионный проект под названием Надо поговорить, в котором примет участие украинский телеканал Newsone.