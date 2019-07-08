"Депортировать желающих с*сать у Киселева": в соцсетях возмущены телемостом между Россия 24 и NewsOne

Украинцы возмущены анонсированным провокационным телемостом / Фото: скриншот из видео

Анонсированный российским пропагандистом Дмитрием Киселевым телемост между телеканалами NewsOnе и Россия 24 спровоцировал шквал недовольства в украинском сегменте соцсетей.

Авторы постов заявляют, что российские пропагандисты и телеканал политика Виктора Медведчука планируют не разговор между гражданами, а целенаправленные провокации, поскольку проект однозначно станет в Украине источником возмущения и беспорядков.

"Реванш уже не просто "царапается в дверь". Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина.

Пропагандисты из страны-агрессора полным ходом анонсируют телемост с украинским каналом, который входит в холдинг, контролируемый Виктором Медведчуком.

Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!" – написал в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Телеканал "Ньюсван" проводит под видом телемоста информационно-психологическую специальную операцию в интересах российских спецслужб, и это сигнал тревоги.

Путин не собирается превращать оккупированные территории в самодостаточные и процветающие регионы - на это у него денег не хватает, а вот в украинскую политику и СМИ он бросает огромные средства. Неужели это как-то похоже на подготовку к "соблюдению Минских соглашений"? Разве для "прекращения огня" надо вкладываться в скупку телеканалов? Разве российские генералы не могут остановить войну и впустить европейских миротворцев на границу с РФ без "прямых мостов"?" – отмечает журналист Юрий Бутусов.

"Очень хотелось бы, чтобы из Украины начали наконец депортировать (с лишением гражданства и конфискацией имущества) желающих с*сать у Киселева за деньги. Жаль только ни при прошлом гаранте, ни при чынном, такого не будет", - акцентирует пользователь Дима Воробьев.

"Надо поговорить!"

Обязательно.

Только не о херне, а о реальных вещах. О сбитом MH17, о расстреляных скорых, об убитом оперном певце из Парижа, о кассетных боеприпасах, выпущенных по сельским домам, о "Зоопарке", о диверсиях и убийствах прямо в Киеве, о провокации - взрыве возле польского консульства и венгерского памятника, о бесконечных потоках лжи, которые льются против Украины изо рта российских провокаторов в должностях и тд.

Но почему-то есть уверенность, что "надо поговорить" будет о русском языке и Бандере, декоммунизации и "фашистах".

О чем угодно, кроме реальности", - подчеркивает журналист Татьяна Даниленко.

"С убийцами не о чем разговаривать. Но суть задуманной Медведчуком акции не в том, чтобы говорить. Делается все это очевидно с целью вызвать беспорядки, погромы, протесты и попиариться на этом.

Организаторы этой провокации не дураки. Они прекрасно осознают, к чему может привести проведение такого "телемоста" в столице страны, потерявшей тысячи людей в войне с россиянами. И сознательно работают на то, чтобы вызвать вспышку насилия.

Нынешний российский режим питается кровью, трупами, злобой и ненавистью. В этом его суть, поэтому вся внешняя политика Кремля сегодня сводится к тому, чтобы провоцировать насилие всюду, где только можно.

Недавно они сделали это в Грузии. Теперь на очереди снова мы", - констатирует журналист и блогер Денис Казанский.

"Медведчук - это зло в чистом виде, без каких-либо примесей.

Для выборов его устраивает любой вариант с этим общим телемостом на Россия-1 и NewsOne. Пройдет телемост, покажет, вот, круто, я - миротворец. Дальше - больше.

Сорвут в Киеве телемост, заблокируют канал, например, начнет кричать, это радикалы, зло и только я за мир. И опять плюс для выборов.

Меньше всего его заботит чья-либо безопасность.

Подбрасывает спички и радуется", - пишет журналист НВ Кристина Бердинских.

"Российские Вести и News One решили "поговорить". Каналы Медведчука уже устанавливают прямые телемосты с каналами страны агрессора. Напоминаю нынешнему президенту, что ВР своим решением дала право СНБО ввести санкции против каналов Медведчука. Порошенко не ввел. Чего сейчас ждете вы? Напоминаю лицам, которые позиционируют себя патриотами Украины, что ходить на телеканалы кума Путина - значит помогать ему маскироваться под "обычные украинские каналы". Также смотрю, что порошенковская мразота начинает готовиться к новым предвыборным шоу. Возбудились также кандидаты в депутаты от ПЕС типа Бирюкова. Сами неоднократно бывали на этих каналах. Позволили куму путина во время войны купить эти каналы. Занимались вместе с Медведчуком бизнесом в Украине. Сейчас вся эта братва начнет изображать из себя патриотов и перед выборами "бороться с реваншем". Который сами и породили. В общем - заигрались друзья пуйла. Все законные рычаги для остановки этого сейчас имеет СНБО и президент Украины. Ну так останавливайте! Или это опять придется делать народу", - заявил народный депутат Семен Семенченко.

"Сейчас со стороны медиахолдинга Медведчука включится старая пластинка по поводу ущемления свободы слова и так далее. Давайте еще раз расставим все точки над І. Украинский телеканал собирается устраивать телемост с российскими пропагандистами. Публичное лицо этого проекта - апологет российской пропаганды Киселев. Это не о свободе слова и не о журналистике. Это зло, которое убивает", - отмечает журналист, главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.

Напомним, рамках программы Вести недели на российском пропагандистском телеканале Россия 24 запланирован телевизионный проект под названием Надо поговорить, в котором примет участие украинский телеканал Newsone.