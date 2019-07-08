Медиахолдингу "крышка": Баканов потребовал срочно собрать СНБО из-за "телемоста" с Россией

Баканов требует собрать СНБО из-за "телемоста" с Россией / УНИАН

8 июля, в понедельник, первый заместитель главы СБУ Иван Баканов потребовал собрать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором попытаются ввести санкции к юрлицам, вещающим под логотипами 112 Украина и Newsone.

По информации пресс-службы ведомства, с целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании и.о. Службы безопасности Баканов предлагает:

- инициировать перед президентом, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО, на котором принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами 112 Украина и NewsOne, и ввести в действие соответствующим указом президента;

- обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Читайте также"Адиннарод, войны нет": Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной- Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания предупредить указанные субъекты информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санационном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций;

- инициировать закрепление на законодательном уровне полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулирования лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа", или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки;

- инициировать перед Антимонопольным комитетом применения мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новини".

Кроме того, СБУ уведомит руководство медиахолдинга Новини (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK) об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом Россия и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБО.

Ранее в СНБО отреагировали на телемост между Россией и Украиной. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк призвал политиков прекратить истерику по поводу телемоста между Украиной и Россией и заявил, что ведомство в этом направлении работает и ищет решение.

Напомним, ранее одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.

Кроме того, националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" на телемост между Украиной и Россией.