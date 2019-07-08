"Без паники, дешевая манипуляция": в СНБО отреагировали на телемост между Россией и Украиной

Данилюк попросил прекратить истерику по поводу телемоста / Reuters

8 июля, в среду, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк призвал политиков прекратить истерику по поводу телемоста между Украиной и Россией и заявил, что ведомство в этом направлении работает и ищет решение.

"Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес. Было очевидно, что Медведчук делает это не как хобби. Строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России", - сообщил Данилюк на своей странице в Facebook.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что количество подобных провокаций будет только увеличиваться.

Читайте такжеТелемост Россия 24 — Newsone: все, что нужно знать о "телемине""Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - особо отметил Данилюк.

Кроме того, Данилюк попросил не "сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году".

"Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.

Кроме того, националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" на телемост между Украиной и Россией.

Также ранее Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной.