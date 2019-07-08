"Адиннарод, войны нет": Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной

Вятрович объяснил идею телемоста между Россией и Украиной / Главред

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович отреагировал на "телемост между Россией и Украиной" на телеканалах Россия24 и Newsone, анонсированный одиозным телеведущим Дмитрием Кисилевым.

"Идея телемоста не случайна. Это не предвыборный эпизод, а новая российская стратегия. С 2014 года Россия проигрывала информационную войну на двух из трех важных для нее фронтах: в Украине и мире. Ее меседжи- "адиннарод", "переворот и захват власти фашистской хунтой" срабатывали только на внутрироссийском пространстве. Зато украинский нарратив о войне как защита родной земли от агрессоров и оккупантов доминировал в Украине и мире. Поэтому удавалось держать высокий уровень мобилизации граждан страны и удерживать международную солидарность против России", - объяснил Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, Кремль понял это, и пошел на смену нарратива.

Читайте также"Депортировать желающих с*сать у Киселева": в соцсетях возмущены телемостом между Россия 24 и NewsOne"Новый зазвучал по-другому: "войны нет", "нормальные люди смогут договориться", "надо отстранить от влияния радикалов, заинтересованных в войне".

И он начинает срабатывать не только в России, но и на двух других важных фронтах. Украинцы избирают президентом представителя (сознательного или нет, не имеет значения) нового российского нарратива. Европа и мир готовы воспользоваться случаем, чтобы остановить экономически неудобное для них противостояние с Россией", - особо подчеркнул Вятрович.

Глава Украинского института национальной памяти также обратил внимание на то, что "выиграть эту войну можно только осознав, что она продолжается".

"Так мы увидим: мост через наш оборонительный ров строят не друзья, которые просятся в гости.

Напомним, ранее одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.

Кроме того,националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" на телемост между Украиной и Россией.