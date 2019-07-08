"Адиннарод, войны нет": Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной

8 июля 2019, 09:25

Глава Украинского института национальной памяти считает телемост новой российской стратегией.

Владимир Вятрович
Вятрович объяснил идею телемоста между Россией и Украиной / Главред

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович отреагировал на "телемост между Россией и Украиной" на телеканалах Россия24 и Newsone, анонсированный одиозным телеведущим Дмитрием Кисилевым.

"Идея телемоста не случайна. Это не предвыборный эпизод, а новая российская стратегия. С 2014 года Россия проигрывала информационную войну на двух из трех важных для нее фронтах: в Украине и мире. Ее меседжи- "адиннарод", "переворот и захват власти фашистской хунтой" срабатывали только на внутрироссийском пространстве. Зато украинский нарратив о войне как защита родной земли от агрессоров и оккупантов доминировал в Украине и мире. Поэтому удавалось держать высокий уровень мобилизации граждан страны и удерживать международную солидарность против России", - объяснил Вятрович на своей странице в Facebook.

По его словам, Кремль понял это, и пошел на смену нарратива.

Читайте также"Депортировать желающих с*сать у Киселева": в соцсетях возмущены телемостом между Россия 24 и NewsOne"Новый зазвучал по-другому: "войны нет", "нормальные люди смогут договориться", "надо отстранить от влияния радикалов, заинтересованных в войне".

И он начинает срабатывать не только в России, но и на двух других важных фронтах. Украинцы избирают президентом представителя (сознательного или нет, не имеет значения) нового российского нарратива. Европа и мир готовы воспользоваться случаем, чтобы остановить экономически неудобное для них противостояние с Россией", - особо подчеркнул Вятрович.

Глава Украинского института национальной памяти также обратил внимание на то, что "выиграть эту войну можно только осознав, что она продолжается".

"Так мы увидим: мост через наш оборонительный ров строят не друзья, которые просятся в гости.

Напомним, ранее одиозный телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.

Также ранее телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24.

Кроме того,националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" на телемост между Украиной и Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия телемост Дмитрий Киселев Владимир Путин война на Донбассе Владимир Вятрович NewsOne Украина новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:56
Почему растет рейтинг Оппозиционной платформы и светит ли ей коалиция со Слугой народа
09:49
Чат с журналистом Евгением Киселевым
09:48
Чудачество в прямом эфире: из-за матов журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание
09:36
Главные новости 8 июля: ключевые сведения о телемосте Россия 24 — Newsone и ловушка российской войны Фото Видео
09:34
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в пятой серии Видео
09:25
"Адиннарод, войны нет": Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной
09:01
Жажда реакции на информационный шабаш: националисты дали Зеленскому сутки на "адекватный (!!!) ответ" Видео
09:00
Телемост Россия 24 — Newsone: все, что нужно знать о "телемине" Видео
08:45
"Черная полоса" для Рады: астролог предупредила о проблемах с внеочередными выборами
08:44
"Закончит автокатастрофой, выкидыш цветной революции": в Сети перетирают матерное обращение к Путину в прямом эфире Видео
08:31
Заочные переговоры начались: как Зеленскому реагировать на требования Путина мнение
07:50
Названы регионы Украины, которым грозят значительные дожди и шквалы Видео
07:28
Жители Донбасса попали в ловушку российской войны — Туск Фото
07:15
Новое руководство Евросоюза и пять печальных выводов для Украины мнение
06:53
"Доллар нырнул": эксперт рассказал, как Нацбанк "ослабил хватку" на межбанке
06:35
Лучшие семьянины: астролог назвал самые "домашние" знаки Зодиака
06:06
День семьи 2019 – трогательные поздравления и живые открытки Фото
05:28
Ужасная неделя: астролог предупредил, что нельзя делать 8-14 июля
05:01
Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи
04:22
Пикантный конфуз: На Универсиаде у прыгуньи в воду из купальника "вылетела" грудь - видео Видео
03:49
"Собираюсь на работу за час": 58-летняя Тимошенко неожиданно раскрыла секреты красоты
03:02
"Макбук, планшет, документы": под Киевом обчистили дом адвоката Савченко
02:36
Ученые выяснили факторы влияния ожирения на психику
02:04
Эксперт рассказала, почему и как женщины страдают от постоянного сексуального возбуждения
01:35
Кубок Америки. Селесао выиграли домашний турнир
01:13
Раскрыта еще одна тайна пирамиды Хеопса: под усыпальницей нашли базу пришельцев - уфологи
01:00
Бразилия - Перу - 3:1: текстовая трансляция финального матча Кубка Америки, все подробности
00:58
Телеканал NewsOne отреагировал на резонанс вокруг телемоста с Россией 24
00:29
Женскую Лигу наций выиграли волейболистки США
00:17
"Депортировать желающих с*сать у Киселева": в соцсетях возмущены телемостом между Россия 24 и NewsOne
07 июля, воскресенье
23:44
Лолита пожаловалась на обстрел по пути на концерт в оккупированный Луганск Видео
23:25
Президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире Видео
23:21
"Омерзительная провокация": премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес Путина
23:16
Зеленский рассказал, как и когда отстроят мост в Станице Луганской
22:50
"Извиняться перед Путиным не будем": руководство Рустави 2 не одобрило матерную ругань в эфире
22:22
"Пошел ты в ж*пу, Володя": ведущий Рустави 2 обматерил Путина и пожелал "насрать" на могилы его родителей Видео
22:05
"Нех*й шастать": Группа российских телепропагандистов попала под обстрел на Донетчине
21:35
"Надо поговорить": Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone Видео
21:33
Волкер рассказал о своих ожиданиях от новой Верховной Рады
20:38
"Находим деньги и строим": Зеленский поговорил с людьми в Станице Луганской Фото
20:15
"Очередное пробитие дна": в ПЦУ осадили Филарета из-за интервью российским пропагандистам
19:54
Вайкуле проведет свой фестиваль в Украине с Кикабидзе и Брегвадзе
19:36
"Кораблик, возвращайся домой": Укрпочта выпустила конверт в честь плененных Россией украинцев
19:24
Соколова обвиняет Гордона в иске на 1 млн гривен: адвокат отрицает Видео
19:07
Скандал с Месси: КОНМЕБОЛ поставила на место звездного аргентинца
18:31
Участник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригады
18:07
Официально: UFC проведет турнир в России
18:03
Комитет ПА ОБСЕ обвинил Россию в принуждении стран к строительству газопроводов
17:58
"Не имеем автокефалии": Филарет ополчился на Константинополь Видео
17:48
Разъерепенился: Хабиб за рингом схватился с Диасом на турнире UFC 239 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять